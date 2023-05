Raadsel waarom Jean van B. zijn tweelingbroer zou doden: ’Eén ziel in twee lichamen’

Jean wordt ervan verdacht met voorbedachten rade zijn tweelingbroer om het leven te hebben gebracht in hun gezamenlijke appartement. Dit bleek dinsdagochtend in de Haagse rechtbank, waar Jean van B. voor de eerste keer moest verschijnen tijdens een pro-formazitting.

Extra onderzoek

Om de exacte doodsoorzaak te weten te komen wordt een extra onderzoek gedaan, zo liet de officier van justitie weten. Hieruit moet duidelijk worden of het slachtoffer om het leven kwam door een val op de harde vloer of doordat hij is geslagen. Volgens de officier van justitie is dat laatste de meest logische uitkomst.

Ze stelde dat Van B. zelf in verhoren had verklaard heel hard te hebben geslagen en zelfs was doorgegaan nadat zijn broer hem had gevraagd op te houden. Bovendien zou er naast hersenletsel sprake zijn geweest van kapotte ribben en zou Jean hebben aangegeven na het drama bloed van kastjes te hebben verwijderd.

’In goede harmonie’

De advocaat van Jean van B. vond echter dat de uitkomsten van het nog niet complete sectieverslag er zeker ook op kunnen duiden dat het slachtoffer door een val om het leven is gekomen en hij vroeg dan ook aan de rechtbank of zijn cliënt het proces in vrijheid mocht afwachten. Volgens mr. M. Kok was er ook duidelijk geen sprake van voorbedachte rade omdat de broers onafscheidelijk waren en in goede harmonie met elkaar samenwoonden.

In een woning aan de Van Heuven Goedhartlaan in 's-Gravenzande werd René van B. op dinsdag 23 januari 2023 gevonden. Ⓒ Peter van Zetten

Verklaringen van verschillende getuigen zouden dit bevestigen. „Iedereen zegt dat de sfeer tussen hen altijd goed was. En ook de buurvrouw heeft gezegd dat er weleens ruzie was, maar dat dit met woorden was en dat er nooit werd gevochten.”

’Nooit de bedoeling’

De advocaat schetste de relatie tussen de broers, die samen school doorliepen, hetzelfde werk gingen doen en uiteindelijk zelfs bij elkaar gingen wonen. „Twee handen op één buik, één ziel in twee lichamen. Wat er ook is gebeurd die dag, dit kan nooit de bedoeling zijn geweest”, aldus de raadsman. Ook stelde hij dat de nabestaanden graag zouden zien dat Jean op vrije voeten zou komen.

De rechtbank besloot Jean van B. in ieder geval achter de tralies te houden tot de volgende zitting op 6 juli. Dan zou meer duidelijk moeten zijn over de precieze doodsoorzaak.