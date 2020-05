Terrassen Madrid en Barcelona mogen weer open

Het is niet zo dat de terrassen in beide steden maandag volledig open worden gezet. De helft van de capaciteit mag worden gebruikt. Verder mogen ook musea hun deuren beperkt weer openen, net als zwembaden, enkele andere openbare gelegenheden en hotels. In andere delen van het land mogen ook concertzalen, bioscopen en stranden weer mensen ontvangen. Wel gelden strikte regels en moeten mensen op 2 meter afstand van elkaar blijven.

In Madrid en Barcelona verliest het coronavirus terrein en grijpt de ziekte minder snel om zich heen dan eerst. Daarom is het mogelijk om enkele maatregelen te versoepelen, aldus de autoriteiten.

De Spaanse regering wordt door velen bekritiseerd om de corona-aanpak. Zo is de noodtoestand opnieuw verlengd, iets wat bij veel Spanjaarden in het verkeerde keelgat is geschoten. Het land is qua besmettingen het zwaarst getroffen land van Europa. Al meer dan 280.000 mensen raakten besmet met het virus, bijna 29.000 stierven aan de gevolgen.