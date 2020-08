Onderzoek naar ’mogelijk crimineel gedrag’ Trump en zijn bedrijf

Vance doet al langer onderzoek naar de belastingaangiftes van Trump, maar heeft het onderzoek nu uitgebreid. Er is een officieel onderzoek ingediend om de persoonlijke belastingaangiften van de president en die van de Trump Organisation over de laatste acht jaar in te zien.

In eerste instantie richtte het onderzoek naar mogelijke fraude zich vooral op vrouwen met wie Trump een affaire heeft gehad en die door geld van de Trump organisatie waren afgekocht. Het draait nu echter om meer dan zwijggeld voor die vrouwen, waaronder porno-actrice Stormy Daniels.

Geheim onderzoek

Het onderzoek naar Trump is geheim maar de aanklagers lieten wel doorschemeren dat ze genoeg aanwijzingen hebben om het onderzoek uit te breiden. Ze wezen onder meer naar de getuigenis van de voormalige advocaat van Trump, Michael Cohen, voor een Congrescommissie waarbij deze al sprak over verzekeringsfraude binnen de onderneming van Trump.

Cohen noemde Trump toen „een oplichter en een bedrieger.” De president haalde op zijn beurt fel uit naar zijn voormalige vertrouweling die hij een ’rat’ noemde. Cohen zou volgens de president liegen om zo een lagere straf te krijgen.

Trump spreekt van heksenjacht

In tegenstelling tot andere presidenten heeft Trump nooit zijn belastingpapieren openbaar gemaakt. Hij vindt dat er een heksenjacht op hem wordt gemaakt. Het Hooggerechtshof sprak dat begin juli tegen en zei dat de president niet is vrijgesteld van de plicht om op verzoek bewijs aan te leveren in een strafprocedure. Dat is overigens een langdurig proces en de zaak zal niet zijn afgerond voor de Amerikaanse verkiezingen in november.

Niet geschokt

Grote vraag is ook of de kwestie invloed heeft op de volksraadpleging. De vaste Trump-aanhangers zullen door het bredere onderzoek niet geschokt zijn, die menen evenals Trump dat er sprake is van vooringenomenheid bij de onderzoeken naar de financiële handel en wandel van hun idool. Over het algemeen maakt de kiezer zich meer zorgen over de corona-pandemie en het slechte economische klimaat.