Nu minder dan 700 coronapatiënten op Nederlandse ic's

In totaal liggen er in Nederland 680 coronapatiënten op de ic. Op Duitse ic’s liggen nog eens 28 Nederlanders met corona. „Minder dan 700 is een prachtig getal”, zegt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.

Langzaam ontstaat er daarom wat ademruimte voor het ic-personeel. Pas eind mei wordt er serieus rekening gehouden met een hernieuwde stijging, omdat dan de eventuele effecten van de versoepeling zichtbaar worden. Vooralsnog is er op de ic’s geen extra instroom als gevolg van het drukke Paasweekend, stelde Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg donderdag.

De potentiële totale ic-capaciteit bedraagt 2400.