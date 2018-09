Nieuwe ronde in zaak ex-neuroloog Jansen

Maandag begint bij het gerechtshof in Arnhem de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep. Het is overigens nog niet zeker of Jansen daar zelf bij aanwezig is, liet zijn advocaat weten.

Jansen (69) was al door de rechtbank veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor het opzettelijk stellen van verkeerde diagnoses, met verstrekkende gevolgen voor zijn patiënten. Een patiënte pleegde zelfmoord nadat ten onrechte de diagnose van een ernstige ziekte was gesteld. Dat gebeurde toen hij bij het Medisch Spectrum Twente werkte, waar hij in 2004 werd ontslagen. Zowel het Openbaar Ministerie als hijzelf ging in hoger beroep tegen de uitspraak.

Voor het hoger beroep zijn drie dagen uitgetrokken komende week, maandag, woensdag en donderdag. De vraag staat centraal of Jansen destijds verminderd toerekeningsvatbaar was. De afgelopen maanden is er aanvullend psychisch, psychiatrisch en neurologisch onderzoek gedaan. De kans bestaat namelijk dat de handelingen van Jansen beïnvloed werden door een hersenbeschadiging na een ernstig auto-ongeluk in 1990.

Eerder is al vastgesteld dat Jansen hersenletsel heeft. Maar in hoeverre hij daardoor verkeerd had gehandeld, kon niet worden vastgesteld. Of het nieuwe onderzoek daar wel antwoord op geeft, moet deze week blijken.