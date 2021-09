Acht jaar cel voor kunstrover Nils M.

De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie en is de maximale straf voor dit delict. De Van Gogh werd geroofd in maart 2020 uit museum Singer in Laren. Het schilderij Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen is ruim twee miljoen euro waard en werd weggenomen op de geboortedag van de schilder. Het museum in Laren had het werk uit 1884 in bruikleen van het Groninger Museum.

Het werk Twee lachende jongens van Frans Hals hing tot 26 augustus 2020 in museum Hofje van Mevrouw van Aerden in Leerdam. Op de sterfdag van Hals verdween het schilderij van 15 miljoen euro na een inbraak. M. heeft altijd ontkend de werken te hebben gestolen.

De rechtbank stelt in het vonnis ‘dat de bewezenverklaarde feiten vanuit een oogpunt van normbevestiging, vergelding en generale preventie een forse gevangenisstraf rechtvaardigen’. In ‘zeer strafverzwarende zin’ weegt mee dat verdachte al veel vaker wegens strafbare feiten is veroordeeld, ook tot langdurige gevangenisstraffen, zo oordeelde de rechter.

Ook benadrukt de rechtbank het belang van de werken als ‘onderdeel van het nationale cultureel erfgoed’. ‘Ze zijn onderdeel van ons verleden en zijn van groot belang voor de huidige en toekomstige generaties, zodat zij op die manier kennis kunnen nemen van dat verleden’, zo vermeldt het vonnis.

De schilderijen zijn nog steeds zoek. Dat M. hierover niets wil zeggen rekent de rechtbank hem zwaar aan. ‘Verdachte heeft zich hier niet om bekommerd en heeft kennelijk slechts oog gehad voor zijn eigen materiële belangen. Bovendien heeft verdachte zich in zwijgen gehuld en heeft hij geen enkele verantwoording willen afleggen voor zijn daden’. Ook op de vraag of hij weet wat er met de schilderijen is gebeurd heeft hij niet inhoudelijk geantwoord. De rechtbank rekent dit alles verdachte zwaar aan.

De recherche kreeg Nils M. in het vizier omdat er dna van hem werd aangetroffen op een spanband bij het museum in Leerdam en op een achtergebleven lijst van de Van Gogh in Laren. De man uit Baarn die in Frankrijk werd geboren werd in 2014 tot zes jaar cel veroordeeld voor een explosieve kraak in een museum in Gouda. Hij blies met een medeverdachte een deur op waarbij twee schilderijen beschadigd raakten en nam een dure monstrans mee.

M. werd toen vrijgesproken van de roof van schilderijen uit een museum in IJsselstein, ondanks dat er dna van hem werd aangetroffen. De kunstrover heeft een fors strafblad met veroordelingen voor vermogensdelicten en wapen- en drugszaken.

De officier gaat er vanuit dat M. de werken verkocht heeft aan de onderwereld. Gangsters gebruiken kunstwerken als onderpand bij drugsdeals, of als ruilmiddel bij onderhandelingen over strafkorting. Een drugscrimineel die momenteel vastzit, Peter K. uit Amersfoort, wordt verdacht van heling van het schilderij. Kunstdetective Arthur Brand onderhandelde met personen uit zijn omgeving over teruggave van het werk. Die onderhandelingen liepen op niets uit. De Van Gogh en Frans Hals zijn nog steeds zoek.