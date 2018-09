Printer geeft prak vertrouwde vorm

Niet alleen komen met behulp van de 3D-printer groenten weer in hun vertrouwde vorm en kleur op het bord, ook kunnen extra vitaminen en andere ingrediënten worden toegevoegd.

Op EXPO 2015 in Milaan presenteert kennisinstituut TNO deze week de eerste 3D-pastaprinter ter wereld. Ronald Visschers van TNO: „3D-geprinte voeding levert een concrete bijdrage aan de gezondheid. Textuur, smaak, kleur en ingrediënten, het kan in de toekomst allemaal naar eigen behoefte worden aangepast. Dat kan door simpelweg een extra cartridge toe te voegen, net als bij een papierprinter.”

Volgens de onderzoeker levert dit grote voordelen op voor ouderen. „Een gepureerde wortel ziet er niet smakelijk uit. De aanblik van een maaltijd die door de blender is gehaald, veroorzaakt afname van de eetlust wat vervolgens weer medische klachten oplevert. Bovendien kost de bereiding van een dergelijke maaltijd het personeel veel extra tijd. Met een 3D-voedselprinter kun je een gepureerde wortel of spruitje in feite weer in z’n oorspronkelijke glorie herstellen.”