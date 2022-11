Premium Het beste van De Telegraaf

Wordt reizen voor de elite? ‘Middeninkomens zullen moeten snijden in hun vakanties’

Door Koen Nederhof

Dit jaar nam de vakantieganger nog massaal het vliegtuig. Ⓒ ANP/HH

Maandenlang regende het boekingen in de reiswereld, die daarmee een vreemde eend in de economisch sombere bijt was. Maar inmiddels pakken zich ook aan de vakantiehorizon donkere wolken samen. Wordt ongebreideld reizen dan toch voor de elite? „Vooral de groep met middeninkomens zal moeten snijden, en daar zit de massa.”