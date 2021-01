Jort Kelder: ’We zijn een rijk, verwend grijs volk’

Premium VROUW magazine

Soundos: Mijn man lacht vrijwel nooit om mijn grappen

Soundos el Ahmadi (39) is begin dit jaar te zien in de film Meskina, een komische film over een vrouw van in de 30 met keuzestress, waarvoor ze zelf ook het concept bedacht. Maar dat had wel heel wat voeten in de aarde. Sterker nog: ze had haar grote droom bijna opgegeven.