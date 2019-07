Dodental door luchtaanval Syrië loopt op

Lokale bronnen spreken inmiddels van 35 burgerdoden, onder wie enkele kinderen en een hulpverlener van de Witte Helmen, en twee nog niet geïdentificeerde personen. Onder de puinhopen liggen vermoedelijk nog meer slachtoffers. Inwoners van het getroffen stadsdeel vertelden dat ongeveer vijftig winkels en een tiental panden van vier verdiepingen zijn platgebombardeerd.

Paus Franciscus toonde de Syrische president Bashar al-Assad schriftelijk zijn grote bezorgdheid over de situatie in het door oorlog verscheurde land. Zijn brief is maandag in Damascus bezorgd door zijn afgezant, kardinaal Peter Kodwo Appiah Turkson.

De rooms-katholieke kerkleider vroeg in het bijzonder aandacht voor de „dramatische omstandigheden” waaronder de burgerbevolking leeft in de provincie Idlib, waar ook Maarrat al-Numan ligt. Hij smeekte Assad, die Russische steun geniet, alles in het werk te stellen deze „humanitaire catastrofe te beëindigen.”