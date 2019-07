Meer dan twintig doden door luchtaanval Syrië

Volgens het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten voerden Russische gevechtsvliegtuigen het bombardement uit. Het Kremlin heeft dat onmiddellijk ontkend.

Paus Franciscus toonde de Syrische president Bashar al-Assad schriftelijk zijn grote bezorgdheid over de situatie in het door oorlog verscheurde land. Zijn brief is maandag in Damascus bezorgd door zijn afgezant, kardinaal Peter Kodwo Appiah Turkson.

De rooms-katholieke kerkleider vroeg in het bijzonder aandacht voor de „dramatische omstandigheden” waaronder de burgerbevolking leeft in de provincie Idlib, waar ook Maarrat al-Numan ligt. Hij smeekte Assad alles in het werk te stellen deze „humanitaire catastrofe te beëindigen.”