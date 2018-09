Oplichtend hesje pure noodzaak

Vittorio Avestario schrijft:

Het tragische ongeval in Hoornsterzwaag waarbij woensdag een man om het leven kwam, zijn vrouw zwaargewond raakte en zijn zoon en twee vrienden lichtgewond, gebeurde op een weg in het buitengebied. De bestuurder van de auto heeft ook een flinke geestelijke klap opgelopen, denk ik.

Ik woon zo, langs een buitenweg. Als ik in het donker rijd, schrik ik me af en toe een hoedje omdat er ineens een groepje mensen of iemand met een hond voor je loopt, of fietsers rijden zonder achterlicht.

Men realiseert zich niet dat je vanuit een auto dat pas heel laat ziet. Zeker als er ook nog bochten in die weg zitten. Als je ook nog een tegenligger krijgt, heb je de neiging naar rechts te gaan, want de weg is smal. En door de tegemoetkomende lichten zie je nog minder langs de kant, zeker als voetgangers in donkere kleding rechts van de weg lopen.

Mij is vroeger in de jaren zestig al op school geleerd: altijd links lopen, dan zie je de auto aankomen. Wanneer wordt het nou eens verplicht zo'n lichtgevend hesje te dragen in het buitengebied? Of een lamp aan je arm? Hier ligt een taak voor de politiek. Het zal veel ellende voorkomen.

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet u op wuz.nl