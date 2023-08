Rijkswaterstaat: geen aanwijzing dat brand op vrachtschip nog woedt

Maandag kwam het vrachtschip met auto’s dat vorige week in brand vloog nabij Ameland aan op zijn tijdelijke locatie op zee. Twee bergers versleepten het over een afstand van 66 kilometer naar een plek op zo’n 16 kilometer boven Schiermonnikoog en Ameland. Het schip is na aankomst geankerd en blijft aan sleepboten vastliggen. Ook blijft het oliebestrijdingsvaartuig Arca in de buurt.

De bergers zijn bezig met een plan van aanpak voor het verslepen naar de definitieve locatie. Het is nog niet bekend welke haven dat is. Dat is onder meer afhankelijk van de situatie aan boord van het vrachtschip en de verwachte weersomstandigheden. Ook moet de haven aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet er voor langere tijd plaats aan de kade zijn en moet er een vrachtschip met een diepgang van 10 meter kunnen aanleggen.