Kabinet heeft interesse in kerncentrales Limburg

Dat laat demissionair staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius weten in antwoord op vragen van VVD-Kamerlid Silvio Erkens. De provincie gaf vorige maand aan de technische haalbaarheid van kerncentrales te onderzoeken. Yeşilgöz-Zegerius noemt het ’goed dat provincies hier aandacht voor hebben, zeker met het oog op noodzakelijk draagvlak voor de komst van kerncentrales’.

Volgens de VVD-bewindspersoon ligt het ’voor de hand om te bekijken of en op welke manier kernenergie’ in de toekomst een rol kan spelen. Momenteel loopt daarnaar een scenariostudie. „Voor Nederland is een CO2-vrije, betrouwbare en betaalbare energievoorziening belangrijk. Het energiebeleid staat open voor verschillende realistische opties die hieraan een bijdrage kunnen leveren”, aldus Yeşilgöz-Zegerius. Een beslissing over de ’benodigde vervolgstappen’ laat de staatssecretaris echter over aan een volgend kabinet.

Risico’s

Kleinere types kerncentrales (zogeheten small modular reactors) bieden diverse voordelen ten opzichte van grotere centrales. Zo is de verwachting dat de kleine centrales in serie gebouwd kunnen worden met een kortere doorlooptijd dan de grotere kerncentrales.

Maar tegelijkertijd kleven er ook risico’s aan omdat er nog geen ervaring is opgedaan met het bouwen van dergelijke centrales voor commerciële toepassing. „Dit betekent dat er risico’s zijn ten aanzien van de doorlooptijd en de vergunningverlening.” Uit eerder onderzoek volgt daarom ook de aanbeveling om bij de bouw van een nieuwe kerncentrale te kiezen voor een grotere variant.

Zeeland en Brabant

Naast interesse in Limburg, zijn er ook kerninitiatieven in Zeeland en Noord-Brabant. Zeeland heeft als provincie al aangegeven positief te staan tegenover de bouw van een nieuwe kerncentrale en voor de provincie Noord-Brabant is het onder voorwaarden bespreekbaar.