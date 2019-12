Besluit maximumsnelheid mogelijk later

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wil komende donderdag het besluit over de snelheidsverlaging nemen. Maar dat besluit staat op losse schroeven als er geen spoedwet ligt.

„Dan gaat het niet door”, zegt de VVD-bewindsvrouw. „Als de handtekening is gezet voordat de spoedwet van kracht is mag ik de hele snelheidsverlaging niet meer gebruiken als stikstofmaatregel.”

De snelheidsverlaging naar 100 kilometer per uur gaat pas in zodra de borden langs de weg staan. Dat gaat Rijkswaterstaat doen in het weekend van 13 maart. Voor automobilisten heeft uitstel van het besluit nog niet direct grote gevolgen, maar als de komst van een spoedwet te lang duurt zou de praktische invoering van de verlaging van de snelheid in theorie tot vertraging kunnen leiden.

Het kabinet onderhandelt nog met de oppositiepartijen om een meerderheid bij elkaar te sprokkelen voor de spoedwet die regelt dat de stikstofwinst van onder andere langzamer rijden kan worden gebruikt voor de bouw van 75.000 woningen en de aanpak van zeven fileknelpunten.

Vandaag spreken premier Rutte en minister Hoekstra (Financiën) met Henk Otten (Groep Otten) in het Torentje over steun in de senaat.