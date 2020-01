Plofkraak op geldautomaat in Amersfoort

De ruiten van meerdere winkels in de buurt zijn gesneuveld door de explosie die gepaard ging met de plofkraak. Volgens een politiewoordvoerder zijn een aantal woningen boven de geldautomaat uit voorzorg ontruimd. Het is niet duidelijk of er geld is buitgemaakt en hoe de kraak precies plaatsvond.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik