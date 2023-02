Premium Het beste van De Telegraaf

Minister Hoekstra bij VN voor steun Oekraïne Westen vecht tegen oorlogsmoeheid: ’Reken maar dat de Russen dit uitventen’

Door Peter Winterman

Minister Hoekstra (r.) met zijn Oekraïense collega Koeleba in het VN-hoofdkantoor in New York. Ⓒ Eran Oppenheimer

De oorlogsmoeheid in de wereld slaat toe, ziet minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken). Dagenlang probeert hij bij de VN in New York om collega’s uit andere landen over te halen hun steun uit te spreken voor Oekraïne. Maar dat kost steeds meer moeite. „Reken maar dat de Russen dit uitventen als een succes.”