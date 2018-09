Nieuwe Assassin’s Creed in oktober

Assassin’s Creed: Syndicate is dus een singleplayer-ervaring die zich afspeelt in het Londen van 1868. De Industriële Revolutie beleeft zijn hoogtijdagen en zorgt voor grote veranderingen in de levens van miljoenen mensen. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Als speler kruip je in de huid van Jacob Frye of zijn tweelingzus Evie. Samen bestrijden ze de Tempeliers en de rijken om zo het volk van armoede en corruptie te bevrijden en de controle over Londen terug te krijgen.

Assassin’s Creed: Syndicate zal niet verschijnen voor de PlayStation 3 en Xbox 360. Dat geldt voor bijna alle Ubisoft-franchises. ”Van Just Dance blijven we versies uitbrengen voor old-gen consoles. Maar voor andere producten zoals Assassin’s Creed, Rainbow Six, The Division en een nog niet aangekondigde franchise komen er geen old-gen versies,” aldus Ubisoft-topman Yves Guillemot.