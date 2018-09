Blok: Mes in regeling oudere werknemers

Blok komt in de brief niet met nieuwe voorstellen. Hij schrijft aan de bonden dat hij het betreurt dat de bonden concluderen dat de onderhandelingen zijn vastgelopen en dat ze hem een ultimatum hebben gesteld. Hij vindt het juist belangrijk om de tafel te gaan zitten om over elkaars wensen en eisen te kunnen praten. Hij ziet daar nog voldoende perspectief voor.

De minister zei woensdag dat hij begrijpt dat bonden meer loon willen, maar hij heeft als werkgever ook wensen. Blok vindt de arbeidsvoorwaarden van het Rijk gedateerd, onder meer door luxe regelingen voor oudere werknemers. Hij wil dit soort dingen veranderen.

Het is volgens Blok logisch dat ze om de tafel zitten om hierover te praten. „En niet dat we van tevoren roepen: jouw eisen zijn onredelijk en ik wil niet met je praten. Dat is wat ze nu doen eigenlijk.” De minister zei het „heel jammer” te vinden dat ze het op deze manier spelen. „Dat helpt niet voor een oplossing.”

Hij vindt het ook jammer en zorgelijk als bonden zouden gaan actievoeren, zeker als het publiek daar last van zou ondervinden.

Onder de cao Rijk vallen ongeveer 120.000 ambtenaren.

