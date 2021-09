Architect Rwandese genocide Théoneste Bagosora (80) overleden

De zoon van de oud-kolonel, die ten tijde van de genocide een belangrijke positie bekleedde bij het ministerie van Defensie van Rwanda, vertelde de BBC dat zijn vader in een ziekenhuis in de Malinese hoofdstad Bamako is gestorven. Hij werd daar behandeld voor hartproblemen. Bagosora verbleef in Mali omdat hij daar zijn straf uitzat in de gevangenis.

In 1994 werden in drie maanden tijd circa 800.000 Tutsi’s en gematigde Hutu’s vermoord. De slachtpartijen begonnen nadat het vliegtuig van de Rwandese president Juvénal Habyarimana, een Hutu, op 6 april 1994 was neergeschoten. Alle inzittenden kwamen daarbij om het leven.