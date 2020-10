Man (18) doodgeschoten terwijl hij zonsondergang kijkt met vriendin

Volgens NY Post werd er namelijk in de buurt van het plaats delict een jager gespot. Het slachtoffer zat met zijn geliefde aan de rand van het Nockamixon State Park, toen een kogel hem in zijn nek raakte. Dat meldt aanklager Matt Weintraub uit Bucks County tijdens een persconferentie. „Het jonge stel met nog een heel leven voor zich was gewoon aan het genieten van een vredige zonsondergang”, aldus Weintraub.

Kutts vriendin vertelde aan de autoriteiten dat ze een man in feloranje jachtuitrusting achter een hek zag staan, ongeveer 160 meter van hen vandaan. Daarop volgde de schietpartij. „Ik geloof dat dit of een tragisch ongeval is geweest, of dat de jager niet jaagde zoals het hoort”, zei de aanklager. Jagen op dieren is toegestaan in het park waar Kutt om het leven kwam.

Net klaar met school

Agenten en een politiehelikopter zochten na de schietpartij naar een verdachte, maar troffen niemand aan. Het slachtoffer kwam in het ziekenhuis om het leven. De jongeman was net klaar met de middelbare school.

„Het was een jong kind met nog een heel leven voor zich. Hij had voor zover wij weten geen vijanden en heeft nooit iemand voor de borst gestoten”, vertelt Weintraub. „Dit is een vreselijke tragedie en we proberen erachter te komen wie het wapen in handen had en of er daadwerkelijk een misdaad is gepleegd.”

De familie van Jason Kutt deelde een emotioneel bericht op Facebook. „Denk eraan om uw dierbaren te omhelzen, want morgen wordt nooit beloofd.”