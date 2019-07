Drugsbaas ’El Chapo’ begonnen aan celstraf

Woensdag werd ’El Chapo’ veroordeeld tot levenslang plus dertig jaar. Hij werd schuldig bevonden aan grootschalige drugshandel en betrokkenheid bij meerdere moorden. ’El Chapo’ is de oprichter van het Sinaloa kartel in de gelijknamige Mexicaanse staat. Dat is nog steeds een van de grootste en gevaarlijkste drugsbendes van het land.

Ⓒ REUTERS

De drugsbaas is al twee keer eerder uit een Mexicaanse gevangenis ontsnapt. Er is nog nooit iemand ontsnapt uit de gevangenis in Florence, die vanwege de maximale beveiliging ook wel Supermax wordt genoemd.