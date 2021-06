Politie betrapt seksend stel op bouwplaats: ’Vooral de vrouw liet horen dat ze genoot’

Het stel had beter voor een bed kunnen kiezen, in plaats van een bouwplaats (beeld ter illustratie). Ⓒ ANP/HH

Delft - In de nacht van donderdag op vrijdag trof de politie een seksend stel op een bouwplaats aan. Het stel was stiekem de bouwplaats aan de Coenderstraat in Delft opgegaan om daar een opwindende nacht te beleven. Dit spannende idee liep alleen anders dan het koppel in gedachten had...