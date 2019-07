Israël sloopt huizen Oost-Jeruzalem

De sloop is in Sur Baher aan de zuidoostelijke rand van de stad. Een groot deel van Sur Baher ligt officieel in Jeruzalem, maar het deel waar maandag is gesloopt, valt formeel onder bestuur van Palestijnse instellingen.

