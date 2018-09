Team Top Gear naar Netflix?

Die programmatitel is een verwijzing naar de succesvolle Netflix-reeks House of Cards, over de Amerikaanse politiek. Netflix is niet het enige bedrijf waarmee Jeremy Clarkson en zijn collega's Richard Hammond en James May onderhandelen. Ook het Britse ITV zou interesse hebben in een autoprogramma.

De 55-jarige Clarkson werd eerder dit jaar ontslagen bij de Britse BBC nadat hij een producer van de show had aangevallen. Het avondeten was in Clarksons ogen niet goed geregeld door de man.

Na het incident werd het Top Gear-icoon eerst geschorst en kreeg hij te horen dat zijn contract niet zou worden verlengd. Er zijn sindsdien geen nieuwe afleveringen van het wereldwijd succesvolle autoprogramma opgenomen. Wel zijn er in verschillende landen liveshows gepland.