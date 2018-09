Gevonden poolreiziger is Marc Cornelissen

De Nederlanders Marc Cornelissen en Philip de Roo verdwenen op 29 april in het Canadese noordpoolgebied tijdens een expeditie. Een bergingsteam ontdekte vrijdag het lichaam van Cornelissen, maar niet dat van De Roo. De zoekactie naar zijn stoffelijk overschot is stopgezet.

Uit sectie is gebleken dat Cornelissen onderkoeld raakte en is verdronken op de plek waar het tweetal een noodsignaal uitzond op 29 april. Zijn lichaam is overgedragen aan de Nederlandse ambassade in Canada en wordt naar Nederland gebracht.

De families van de twee omgekomen poolreizigers hebben hun dank uitgesproken voor alle hulp en steun van de afgelopen weken. In een verklaring spreken de families vooral hun waardering uit voor de Canadese politie, de Royal Canadian Mounted Police. Ook prijzen ze ,,de tomeloze inzet van het ambassadepersoneel van de Nederlandse ambassade in Ottawa en de staf van het ministerie van Buitenlandse Zaken."

Binnenkort maken Cold Facts en de families bekend hoe en wanneer de twee poolreizigers zullen worden herdacht.