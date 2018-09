SP wil aandacht voor spelling in eindexamen

Van Dijk heeft Dekker er in het najaar nog over aan de tand gevoeld in de Tweede Kamer. „De staatssecretaris antwoordde dat spelling wel deel blijft uitmaken van het eindexamen Nederlands”, zegt Van Dijk. Maar nu blijkt dat deze onderdelen toch niet meer meetellen voor de beoordeling, concludeert de SP naar aanleiding van kritiek hierop van leraren die lesgeven in levende talen.

Het zou hetzelfde zijn als rekenen geen rol meer speelt in het examen wiskunde, zegt Van Dijk. Hij wil weten waarom alleen nog op de inhoud van het antwoord wordt gelet en niet meer hoe dat is geformuleerd. Hij vraagt zich af of het een kwestie van geld is, omdat nu minder tijd nodig is voor het nakijken van de examens.