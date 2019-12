Nieuwe protestdag boeren op 18 december

Volgens woordvoerder Mischa Bouwer zijn zowel de acties als de verzamelplekken regionaal. Pas op diezelfde dag zullen de precieze locaties van die acties, die de gehele dag in beslag zullen nemen, bekendgemaakt worden. „We beginnen ’s ochtends vroeg en door heel Nederland zijn we te vinden”, vertelt hij een beetje cryptisch. „Onze leden weten ook nog niet wat we gaan doen. Dat houden we geheim tot 7 uur diezelfde dag.”

„Neem ruim voldoende eten en drinken mee”, is het advies dat de actievoerders elkaar geven. Alleen tractoren, met eventueel een caravan, zijn welkom. Giertanks en soortgelijke voertuigen niet, zo laat het bestuur tevens weten. Ook de morrende bouwers zouden kunnen aansluiten, geeft Bouwer aan. „We zijn nog met hen in overleg. Maar het kan zijn dat die zelf iets organiseren.”