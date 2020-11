Twee mannen aangehouden in onderzoek naar ’pillenfabriek’ in Brabant

De mannen komen allebei uit het nabijgelegen Vlijmen en worden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij het aangetroffen drugslab. De politie doorzocht de huizen van de verdachten en keek voor het onderzoek ook rond in een bedrijfsloods in Den Bosch. Bij de doorzoekingen werd een aantal druggerelateerde spullen aangetroffen en in beslag genomen.

In de drugsloods aan de Grote Heide was tijdens de inval in juni een 52-jarige man uit Vlijmen aanwezig. Hij werd toen aangehouden en zit nog steeds vast. In zijn woning werden twee vuurwapens met munitie en een stroomstootwapen gevonden.