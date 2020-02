Trump ziet weinig gevaar in coronavirus

Volgens Trump is het risico voor zijn landgenoten „zeer laag” door de voorzorgsmaatregelen die zijn getroffen en zijn de VS voorbereid „te doen wat nodig” is, mocht het virus zich verder verspreiden.

Hooggeplaatste overheidsfunctionarissen zeiden onlangs dat het zeer waarschijnlijk is dat het virus zich sneller onder Amerikanen zal gaan verspreiden. Trump sprak dat tijdens de persconferentie echter tegen. Hij stelde dat het wat hem betreft juist „niet onvermijdelijk” is dat een dergelijk scenario zich voordoet.

Een reisverbod voor Amerikanen naar andere landen waar het virus is opgedoken, is volgens Trump nog niet aan de orde. „Op het juiste moment zullen we dat wellicht doen”, zei de president, die naar Italië en Zuid-Korea verwees als landen die „behoorlijk zwaar getroffen zijn” door het virus.

Vicepresident Mike Pence is door Trump aangesteld om de Amerikaanse bestrijding van het coronavirus te leiden. In de VS zijn tot nog toe 59 besmettingen gemeld.