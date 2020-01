Brand bedreigt 1000 tot 1400 geiten in Dongen

Geiten (archiedbeeld). Ⓒ Hollandse Hoogte

DONGEN - Een brand op een boerenbedrijf in de Noord-Brabantse gemeente Dongen bedreigt 1000 tot 1400 geiten, zo meldt de veiligheidsregio MWB. De brand woedt naast en vermoedelijk ook in de stal op het bedrijf dat ligt aan de Gemeenteweg in Dongen.