Recordbedrag voor Picasso

Het gaat om het schilderij Les femmes d'Alger (Version O). Picasso schilderde het in 1955. Het is het laatste doek uit een serie van vijftien schilderijen over de negentiende-eeuwse schilder Eugène Delacroix. Het felgekleurde kunstwerk is geïnspireerd op een gelijknamig schilderij van Delacroix.

De afbeelding van naakte prostituees was een hommage aan Picasso's vriend en vijand, schilder Henri Matisse, die kort daarvoor overleed. Het werk wordt beschouwd als een van de meesterwerken van Picasso.

Veilinghuis Christie's had verwacht dat het schilderij voor ongeveer140 miljoen dollar onder de hamer zou gaan. Uiteindelijk werd het ruim 179 miljoen dollar (ruim 160 miljoen euro) In 1997 bracht het slechts 31,9 miljoen dollar op. Dat het werk nu veel meer opbrengt, komt doordat schilderijen van de Spaanse schilder zeer gewild zijn en maar zelden op een veiling voor particulieren langs komt.

Het schilderij dat tot nu toe het meeste had opgebracht was Three Studies of Lucian Freud van Francis Bacon. Dat werd in november 2013 verkocht voor meer dan 142 miljoen dollar. Ook toen was de veiling bij Christie's in New York.

