Stijgende kwaliteit

De markt voor e-bikes dijt uit en we signaleren daarbij een aantal positieve ontwikkelingen. Zo stijgt de kwaliteit van het aanbod snel. Kon je tot voorgaande jaren nog echt een kat in de zak kopen, nu komt dat bijna niet meer voor. De e-bikes tot duizend euro zijn nu ook van een redelijke kwaliteit zijn en bieden je een actieradius van zo’n veertig kilometer.

Nog iets wat opvalt: steeds meer Duitse merken gaan de concurrentie aan met gevestigde Nederlandse aanbieders. De verkoopaantallen van Duitse merken als Pegasus, Kalkhoff en Victoria stijgen. Bij dezelfde specificaties – gelijke displays, dezelfde kwaliteit motoren – zijn deze e-bikes van merken als Pegasus, Kalkhoff en Victoria vaak lager geprijsd dan de Nederlandse merken.

Trends

Trends zijn er volop in e-bikeland. Zo staan het schakelen van de versnelling en de motor steeds vaker met elkaar in verband. De middenmotor van Shimano, Steps, met een elektronische schakelmogelijkheid, is daarvan een voorbeeld. Op het moment dat je schakelt, houdt de motor even in en wordt er geen kracht op de ketting uitgeoefend. Impulse heeft dat ook, alleen werkt het iets minder. Het voordeel van dat systeem is dat de ketting en versnellingsnaaf langer meegaan.

Trapritme

Ook zien we dat de NuVinci-naaf, die ooit flopte bij gewone fietsen, terrein wint bij de e-bikes. NuVinci Harmony is een traploze versnelling van Amerikaanse makelij waarbij je met een gashendel schakelt en een vast trapritme instelt. De actieradius bij dit systeem ligt wat lager in vergelijking met andere systemen, maar gebruiksgemak is er volop. Je hoeft slechts het aantal pedaalomwentelingen in te geven, bijvoorbeeld tachtig per minuut. Het systeem doet de rest en schakelt de ondersteuning in die daarbij hoort. Als je voor een verkeerslicht stopt, schakelt hij automatisch terug, zodat je bij groen weer in de juiste versnelling optrekt. Een handige voorziening, want veel mensen vergeten doorgaans terug te schakelen, waardoor ze bij het wegrijden zwaar moeten trappen.

Slimme display

Daarnaast proberen steeds meer merken een slimme display te ontwikkelen. Die navigeert voor je tijdens de rit, maar maakt het ook mogelijk berichten van je smartphone in beeld te brengen, biedt toegang tot internet en slaat afspeellijsten op.

De eerste vernuftige modellen zijn al verkrijgbaar. Bosch heeft de display Nyon en ook Stromer, de snelle speed pedelec, pioniert. Dit soort displays heeft de toekomst, al wordt er ook gediscussieerd over veiligheid. Mensen zouden erdoor worden afgeleid. De industrie werkt op dit moment al aan systemen die je waarschuwen bij gevaar, bijvoorbeeld met een trilfunctie in het handvat.

Testnotitie

Gerard Kroon, Consumentenbond: „De kwaliteit stijgt snel, gelukkig. Je ziet zelfs dat de e-bikes tot duizend euro, die tot voor kort veel ellende bezorgden, nu van een redelijke kwaliteit zijn. Die goedkopere fietsen bieden je een actieradius van zo’n veertig kilometer.”

Kees Bakker, Fietsersbond: „Steeds meer merken bieden een innovatieve en slimme display waarmee je kunt navigeren, je energiehuishouding bijhouden en je contact met je smartphone hebt.”