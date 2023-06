Verkenners naar Kamer voor hoorzitting over ’functie elders’ Omtzigt

Vorige week vroeg Van der Plas tekst en uitleg van de voormalige verkenners over hoe vaak tijdens het begin van de formatie over Omtzigt is gesproken en waarom dat niet eerder is gemeld aan de Kamer. De vragen volgden na een uitzending van Nieuwsuur waarin melding werd gemaakt van een gesprek tussen Ollongren, Jorritsma en oud-Kamervoorzitter Arib. In dat gesprek zou Jorritsma uitgebreid over de positie van Omtzigt hebben gesproken.

Niet tevreden

„Vanzelfsprekend zijn wij bereid om in een rondetafelgesprek nadere vragen van uw Kamer te beantwoorden”, schrijven Ollongren en Jorritsma nu. De verdere beantwoording in hun brief is vrij summier: „Wij herhalen wat we destijds ook hebben benadrukt, namelijk dat er gedurende de verkenning, met het oog op coalitievorming, is stilgestaan bij de positie van het CDA en dat in die context de naam van het lid de heer Omtzigt is gevallen.” Daarvoor hebben de twee al ’excuses aangeboden’.

Van der Plas is niet tevreden met de brief, zegt ze. „Ik heb een aantal hele duidelijke vragen gesteld, maar daar is geen antwoord op gekomen. Ik vind dit een schoffering. Maar ook naar de democratie.” De BBB-leider eist dat er meer gespreksverslagen met de Kamer worden gedeeld.

Verklaring Arib

Ook formatieverkenners Van Ark en Koolmees – die na Ollongren en Jorritsma aan de slag gingen – zeggen bereid te zijn extra vragen van de Kamer te beantwoorden. Eerder liet oud-Kamervoorzitter Arib al weten dat zij wil meedoen aan een hoorzitting. „Als de Kamer dat wil, ben ik daartoe bereid”, liet zij aan De Telegraaf weten. Ook zal zij eerst een brief naar de Kamer sturen. In politiek Den Haag wordt reikhalzend uitgekeken naar eventuele verklaringen van Arib. Als zij nieuwe informatie heeft over de gesprekken over Omtzigt, kan dat een ander licht op de kwestie werpen.

Extra vergadering

Woensdag houdt een Kamercommissie, onder leiding van Kamervoorzitter Bergkamp, een extra vergadering over de hoorzitting. Dan moet ook worden bepaald wanneer het openbare gesprek met de oud-verkenners en Arib plaatsvindt. Het ziet er naar uit dat dit pas ná de zomervakantie zal zijn. Van der Plas: „Als het om de zorgvuldigheid gaat, en er meer stukken naar de Kamer moeten worden gestuurd, vind ik het ook goed als het na het zomerreces gebeurt.”

Omtzigt zelf reageert nog niet op de brieven van de oud-verkenners. „Pieter wil de discussie in de Kamercommissie even afwachten voordat hij reageert”, laat zijn woordvoerder weten. Vorige week vroeg Omtzigt de oud-verkenners wel om ’openheid’ te geven.

