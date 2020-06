Meer dan 2,5 miljoen coronabesmettingen in VS

Met name in het zuiden van het land neemt het aantal gevallen snel toe. Florida noteerde het aflopen etmaal een recordaantal van 9.585 nieuwe patiënten, 24 inwoners overleden. Volgens de gouverneur van de staat, Ron DeSantis, is er sprake van een „echte explosie” in zijn staat.

Corona houdt de bevolking van Florida, evenals die van andere staten in de ’Sun Belt’ Texas, Arizona en Californië, nu al een week in zijn greep. Dat was voor de lokale overheid reden op de rem te trappen bij de geleidelijke opheffing van de lockdown. In Miami zijn sinds zaterdag de stranden weer verboden terrein. De gouverneurs van Texas en Florida sloten vrijdag onder meer de cafés weer.

De VS zijn wereldwijd gezien het zwaarst getroffen door het virus. Naast 2,5 miljoen besmettingen telt het land ook 125.000 coronadoden. Brazilië staat op plek twee met ruim 57.000 doden en 1,3 miljoen besmettingsgevallen.