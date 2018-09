Tonnen boetes na miljoenen spam-mails toch afgewezen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) en zijn voorgangers legden in een oude zaak boetes op, omdat de bedrijven Digital Magazines, Rivièra Vastgoed en Mail Garage het spamverbod zouden hebben overtreden. Digital Magazines en Rivière kregen zes ton boete opgelegd. De eenmanszaak Mail Garage moest een boete van €110.000 betalen.

Bewijs niet sterk

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bevestigde vanochtend de uitspraak van de rechtbank Rotterdam. Daar waren de drie bedrijven in beroep gegaan tegen de boetes.Het CBb vindt dat het bewijs dat de ACM voor de overtredingen heeft geleverd niet sterk genoeg is. Bijvoorbeeld was niet duidelijk dat de klagers over de spambombardementen ook daadwerkelijk abonnees zouden zijn geweest.

,,Daarvoor'', aldus het College van Beroep voor het bedrijfsleven, ''is het bewijs in verhouding tot de hoeveelheid verzonden e-mailberichten te onbeduidend.''

Nieuw spamverbod

Het huidige spamverbod geldt niet meer uitsluitend voor de verzenden van ongevraagde e-mailberichten aan abonnees, maar beschermt nu ook andere gebruikers.