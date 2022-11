Raad van State: ’Afschaffen dwangsom asielzoeker mag niet’

De wet die regelt dat er geen dwangsom kan worden opgelegd, kwam er juist omdat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) door personeelstekort en stapels aanvragen z’n eigen beslistermijnen niet haalde. Het gevolg was dat de overheid tientallen miljoenen uit de belastingpot moest uitkeren aan procederende asielzoekers. In 2020 werd er zelfs ruim een miljoen euro per week aan klagende asielzoekers betaald. Voormalig staatssecretaris Ankie Broekers-Knol zette een streep door die regeling.

Juridische mispeer

Maar haar wet, die dat moest regelen, blijkt nu een juridische mispeer. De wet verbood rechters om een dwangsom op te leggen als de overheid niet binnen de wettelijke termijn op een asielaanvraag had beslist, maar dat mag dus volgens de Raad van State niet. „De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid moet in beginsel binnen zes maanden op een asielaanvraag beslissen”, oordeelt de Raad. „Zonder de rechterlijke dwangsom heeft een vreemdeling geen effectief middel om de staatssecretaris ertoe te bewegen op tijd een besluit te nemen.”

De mogelijkheid om een dwangsom te vragen als er niet snel genoeg wordt besloten vindt de Raad van State nodig. De wet die dwangsommen afschaft is volgens het orgaan ’in strijd met het beginsel van effectieve rechtsbescherming’. „Het is voor de rechtszekerheid en het vertrouwen in de overheid belangrijk dat de staatssecretaris op tijd beslist op asielaanvragen. Zo kan een vreemdeling die asiel krijgt, zo snel mogelijk starten met integreren en een vreemdeling die geen asiel krijgt spoedig terugkeren naar zijn land van herkomst.”

Sinds 2020 hebben asielzoekers niet langer recht op dwangsommen. De rechter oordeelde naar aanleiding daarvan al dat dit tegen Europees recht is. De IND ging in hoger beroep bij de Raad van State, maar ook de RvS zet nu dus een streep door de afschaffing van dwangsommen. Door de hoogste instroom sinds 2015 heeft de IND nu helemaal de handen vol, waardoor het oordeel van de Raad van State mogelijk duur kan uitpakken.