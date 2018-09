Doden en vermisten na reeks tornado's VS

Vooralsnog zijn er vijf doden geteld. Acht mensen zijn nog vermist, aldus Amerikaanse media maandag. Meer dan zeventig tornado's raasden door verschillende staten. In het Texaanse stadje Van vielen twee doden en worden nog acht mensen vermist. Ook in het Texaanse plaatsje Corsicana viel een dode. Nog eens twee mensen werden gedood in Arkansas, waar een tornado door een park met stacaravans raasde.

Bomen werden ontworteld, gebouwen beschadigd en auto's verpletterd. Bovendien zorgden de onweersbuien die over de staat trokken ook voor overstromingen. Tientallen mensen raakten gewond door het natuurgeweld.

Ook maandag is er weer kans op zwaar weer in een aanzienlijk deel van de Verenigde Staten. De kans op tornado's is wel iets kleiner als in het afgelopen weekeinde.