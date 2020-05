Jort Kelder wint Pim Fortuyn Prijs 2020

door Wierd Duk

Het is de zesde keer dat de Pim Fortuyn Prijs wordt uitgereikt. Eerder wonnen de columnisten en schrijvers Afshin Ellian, Leon de Winter, Theodor Holman en Ebru Umar en de misdaadjournalisten John van den Heuvel en Paul Vugts.

Jort Kelder zegt in een reactie de prijs ’met enige aarzeling’ in ontvangst te nemen. ,,In de wetenschap dat Pim Fortuyn een ferme draai in zijn kist maakt. Alle hulde voor wat de man politiek aangekaart heeft, maar wij schuurden soms wat humeurig langs elkaar heen. Voorts vind ik dat journalisten autonoom moeten zijn en dus geen schouderklopjes van de staat of instanties moeten innen. De reden dat ik de erflaters van Fortuyn toch dankzeg, is omdat zij te midden van alle opwinding rond corona mijn altijd zo genuanceerde oordeel kennelijk waarderen. Nu is meer dan ooit een helder antwoord op de hysterie nodig. Amen!”

Gevangen

Kelder wordt door de jury, bestaande uit voorzitter Simon Fortuyn (broer van), Fortuyn-biograaf Leonard Ornstein, oud-politica Rita Verdonk en Joost Eerdmans, fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam, onder meer geprezen om diens opiniërende rol in het debat rond de coronacrisis. ’De winnaar is de man die ten tijde van de lockdown als eerste publiekelijk een lans brak voor het overleven van de economie en een snelle lock-out’, aldus het juryrapport.

Het is achttien jaar geleden dat Pim Fortuyn op 54-jarige leeftijd op het Media Park in Hilversum werd doodgeschoten door de inmiddels weer op vrije voeten gestelde milieu-activist Volkert van der G.

Corona-nood breekt wet

De Pim Fortuyn Prijs werd in het leven geroepen om een man of vrouw te eren, die zich inzet voor de vrijheid van meningsuiting in Nederland. In tijden van corona staat die vrijheid eens te meer onder druk, aldus de jury: ’Nood breekt wetten. Van alles komt op ons af. Onze gezondheid staat op het spel, de economie werd stil gelegd, regels van privacy werden soms vergeten. Dit is de tijd dat wetenschappers een vaccin zoeken, burgers een houvast en leiders uitwegen. Soms leidt dat tot een eenstemmigheid, waarvan we in normale tijden zouden zeggen dat die niet gezond is’.

De prijs wordt vandaag bij Jort Kelder thuis in Amsterdam – in kleine coronakring – uitgereikt.

De overige genomineerden waren columnist en schrijver Arthur van Amerongen (Volkskrant / HP/De Tijd), radiopresentator Wieger Hemmer (WNL), psychiater en columnist Esther van Fenema en wetenschapsfilosoof Maarten Boudry (Universiteit Gent / Bende van de Vooruitgang).