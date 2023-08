Vakantiegangers van Nederlandse regen in Franse drup: ’Het is een thuiszitdag’

Trept - De ellendige Nederlandse zomer ontvluchten voor de Franse zon? Gasten van Domaine Des 3 Lacs du Soleil, een bij Nederlanders populaire camping zo’n zestig kilometer ten oosten van Lyon, kwamen vrijdag van de regen in de drup. „We komen uit de regen, we reden door de regen en zijn nu wéér in de regen.”