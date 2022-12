Vanaf woensdagavond kans op gladheid, (natte) sneeuw bevriest op wegen

Het kan vanaf woensdagavond verraderlijk glad worden. Ⓒ ANP

DE BILT - Vanaf woensdagavond is in een deel van Nederland code geel van kracht wegens mogelijke gladheid, meldt het KNMI. De waarschuwing geldt in de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland, Groningen, Drenthe en Friesland.