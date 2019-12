’Eindeloze rij autowrakken’ na kettingbotsing met 50 gewonden

Ooggetuigen spraken bij het zien van de puinhoop van een ’eindeloze rij autowrakken’. Sommige wagens op Interstate 64 eindigden bovenop andere voertuigen. De snelweg was in beide richtingen dicht, tot wel acht uur. Volgens de lokale autoriteiten was het door de vroege kerstuittocht drukker dan normaal op de weg. Geen van de gewonden verkeert in levensgevaar.

