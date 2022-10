Overleden scooterrijder in Wervershoof is jongen van 17 jaar

Binnenland

Nog 1 Nederlander in ziekenhuis Quito na fataal busongeluk Ecuador

Nog één Nederlander die betrokken was bij het dodelijke busongeluk in Ecuador ligt daar nog in het ziekenhuis. Dat meldt een woordvoerder van alarmcentrale Eurocross woensdag. Ook de partner van het slachtoffer is nog in Ecuador. Verder is iedereen inmiddels terug in Nederland.