Kabinet wil meebetalen aan plan om ’Einstein Telescope’ naar Nederland te halen

Dat moet een ondergronds observatorium worden dat zwaartekrachtgolven kan meten, te vergelijken met het CERN in Zwitserland. Bij dat project is het nog de vraag of het ook naar Nederland komt, ons land is samen met Italië kanshebber. In 2025 wordt die knoop doorgehakt. Om de kans van Nederland te vergroten heeft het kabinet al wel ruim 900 miljoen euro opzij gezet, mocht het project deze kant op komen.

„Dat gaat ontzettend veel werkgelegenheid en spin-off creëren”, toont Adriaansens enthousiasme over het (mogelijk) duurste plan uit deze ronde. Ze is sowieso te spreken over de miljardeninvesteringen: „Ieder voorstel moet bijdragen aan het Nederland van de toekomst. Een toekomst waarin we samen geld verdienen: met oog voor elkaar en de wereld om ons heen.”

Het geld komt uit het Nationaal Groeifonds, beter bekend als het Wopke/Wiebes-fonds. Dat is een verwijzing naar de geestelijke vaders van de pot geld. Vorig jaar werd er al zo’n 4 miljard euro uitgegeven, daar komt dit jaar 5 miljard euro bij. Van de 35 ingediende verzoeken heeft een commissie onder leiding van oud-minister Jeroen Dijsselbloem voor 28 verzoeken groen licht gegeven. Naast de toegekende 5 miljard euro is er voor nog eens 1,3 miljard euro gereserveerd voor projecten die nog wat extra stappen moeten zetten voor ze het geld krijgen, waaronder de Einstein Telescope.

Het gaat verder vooral om projecten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Bijvoorbeeld op het gebied van waterstof. Er is 500 miljoen euro uitgetrokken voor een project dat die groene energie direct kan opwekken, maar ook de mogelijkheid biedt om te leren hoe dat in de toekomst op grotere schaal kan. Ook komt er bijna 400 miljoen euro vrij voor een project dat de luchtvaart wil verduurzamen.