Brits-Iraanse Nazanin Zaghari-Ratcliffe knipt haar af uit solidariteit met ’de vrouwen van mijn land’

Te zien is hoe Zaghari-Ratcliffe haar haren met een schaar afknipt. „Voor mijn moeder, voor mijn dochter, voor de angst voor eenzame opsluiting, voor de vrouwen van mijn land, voor vrijheid”, zegt de hulpverleenster aan het einde van haar video.

Zaghari-Ratcliffe werd in 2016 op het vliegveld van Teheran gearresteerd en tot tien jaar cel veroordeeld wegens pogingen de Iraanse regering omver te werpen, onder meer door onlineverzet tegen de regering aan te moedigen. Ze kwam in maart samen met een andere Brit vrij, officieel omdat ze hun straf hadden uitgezeten, maar in feite was dat het resultaat van onderhandelingen waardoor Londen schulden uit de vorige eeuw ter waarde van 475 miljoen euro terugbetaalde aan Iran.

Met het afknippen van haar haren steunt Zaghari-Ratcliffe de protesten in Iran en daarbuiten vanwege de dood van Amini, die stierf nadat ze was opgepakt door de religieuze politie. Ze zou zich niet goed hebben bedekt en daarmee de kledingvoorschriften hebben overtreden.

Demonstranten zeggen dat Amini stierf door politiegeweld, maar de autoriteiten spreken dat tegen. Sinds de aankondiging van Amini’s dood op 16 september is het onrustig in Iran, met al zeker 41 doden als gevolg.