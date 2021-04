Deze terrassen blijven wél dicht: ’Zo kan ik geen omzet draaien’

Premium Binnenland

Heropening terrassen prikkel voor de lunch

Gaat onze eetcultuur veranderen nu we binnenkort voorlopig alleen in de middaguren op het terras kunnen zitten? Voor Nederlanders, zo verknocht aan hun bammetje, wordt het verleidelijk om plaats te nemen op het buitenterras, nu dat de enige mogelijkheid is. En dan lonkt de lunchkaart.