Gewipt VVD-Statenlid slaat terug: ’Geen ruimte voor discussie’

Persoonlijk gemaakt

„Ik vind het normaal dat je in een fractie over politiek kunt discussiëren. Dan mag je dingen ter discussie stellen. Daar komt een besluit uit en sta je achter.” Maar die ruimte was er nauwelijks, stelt Van Geffen die in een verklaring zondag schrijft dat een ’tegengeluid’ als ’lastig’ wordt ervaren. „En dat het persoonlijk werd gemaakt.”

Volgens haar leidde dit eind augustus tot een conflict met VVD-gedeputeerde Cees Loggen toen de fractie het provinciale Masterplan Wonen besprak en Van Geffen kritische vragen zou hebben gesteld bij de mobiliteitsparagraaf. De gedeputeerde reageerde volgens het Statenlid ’als door een wesp gestoken’.

’Ononderbouwde meningen’

„Hij onderbrak mij en vroeg om een voorbeeld. Toen ik dat zo gauw niet wilde noemen, begon hij (Loggen red.) een in mijn ogen fel betoog waarin hij zei dat ik geen voorbeeld gaf omdat ik dat niet kon, en dat ik vaker ononderbouwde meningen en standpunten heb en dat dat niet passend is voor een VVD-Statenlid. Ik heb meteen aangegeven dat ik de sfeer waarin wij vergaderen niet passend vind en dat het voor mij zo niet gaat.”

Het conflict van eind augustus was volgens het Statenlid geen incident. „Deze cultuur speelde al langer. Het is eerder de zoveelste aanvaring.”

Aanvankelijk zou op 17 september een verzoeningsgesprek worden ingepland, stelt Van Geffen, maar de gedeputeerde zou volgens het Statenlid daar ’geen zin in hebben’. Een meerderheid van de fractie oordeelde zaterdag tijdens een ingelaste vergadering dat het Statenlid haar biezen moest pakken. Van Geffen: „Ergens hoop ik dat dit een grote vergissing is.” Het Statenlid hoopt op een verzoening.

Gedeputeerde Loggen: ’Rancuneus stuk’

Gedeputeerde Cees Loggen noemt de verklaring van Van Geffen een ’rancuneus’, stuk vol feitelijke onjuistheden. Dat hij gepikeerd zou hebben gereageerd is volgens hem onwaar. Het gesprek is volgens Loggen opgenomen en terug te luisteren. Hij stelt geen ’moeite te hebben’ met het dualistische stelsel.

Het probleem is, volgens Loggen, echter dat Van Geffen haar opvattingen niet inhoudelijk onderbouwde. De gedeputeerde betwijfelt of verzoening haalbaar is. Volgens Loggen zou Van Geffen ’politieke sensitiviteit’ ontberen. De uitgebreide verklaring in combinatie met haar hoop op verzoening, sterkt zijn opvatting.