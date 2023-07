Premium Het beste van De Telegraaf

Gevreesde zedenpolitie is terug in straten Iran: laait het revolutionaire vuur weer op?

Door Ralph Dekkers Kopieer naar clipboard

Zonder hidjab de straat op: het is weer oppassen geblazen voor vrouwen in Iran nu de gevreesde zedenpolitie weer terug is. Ⓒ ANP/HH

Teheran - De gevreesde zedenpolitie is na maanden van afwezigheid terug in de straten van Iran. Agenten patrouilleren te voet en in auto’s om te controleren of vrouwen zich aan de hoofddoekplicht houden. De autoriteiten voelen zich gesterkt nu de protesten tegen het regime zijn gestopt.