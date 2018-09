Gratie voor politieke gevangenen Indonesië

Vijf politieke gevangenen die vastzaten in de Indonesische provincie Papoea, zijn vrijgelaten. President Joko Widodo heeft de gevangenen zaterdag gratie gegeven. Ook heeft hij reisverboden aan buitenlandse journalisten opgeheven, schrijft de BBC. „We moeten een gevoel van vrede creëren in Papoea”, zei Widodo tijdens een bezoek aan de provincie. „Dit is pas het begin.”