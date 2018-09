Olifanten Tanzania massaal afgeslacht

Het Duitse tijdschrift Der Spiegel publiceerde zaterdag cijfers van het Tanzania Wildlife Research Institute. Die zouden door de overheid van Tanzania, dat lange tijd bekend stond om zijn grote populatie olifanten, lang geheim zijn gehouden.

Vooral in de bekende safarigebieden Ruaha en Rungwa hebben stropers veel olifanten afgeslacht voor het ivoor in hun slagtanden. Alleen al in 2013 werden daar 11.500 van de 20.000 dieren gedood. „Dit is een nieuwe extreme groei”, aldus Daniela Freyer van dierenorganisatie Pro Wildlife.

Volgens Freyer houdt de Tanzaniaanse regering de cijfers achter zodat het lijkt alsof het land heel veel doet voor de olifanten en om zoveel mogelijk ontwikkelingshulp te krijgen. Het arme land krijgt van onder meer de Europese Unie miljoenen euro's ontwikkelingshulp in ruil voor bescherming van de olifanten.